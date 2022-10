Unbekannte haben eine Schulschwimmhalle in Korntal-Münchingen beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge machten sich die Täter am vergangenen Wochenende an der Schwimmhalle der Johannes-Kullen-Schule in der Zuffenhauser Straße zu schaffen. Der Polizei zufolge kletterten sie auf das Dach und schlugen oder traten das Glas zweier Lichtkuppeln ein.