Der Autoanhänger mit den Werbebannern der JVA Heimsheim an der Mönsheimer Straße in Heimsheim ist schwer zur übersehen. Seit 2020 wirbt das Gefängnis damit um Bewerber für den Vollzugsdienst. Der Anhänger ist vor wenigen Tagen von einem oder mehreren Unbekannten beschädigt worden. Zeugen können sich mit der Polizei in Heimsheim, Telefon 0 70 33 / 3 14 57, in Verbindung setzen.