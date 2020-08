Vandalismus „Eine Schande für das Wahrzeichen von Leonberg“

Leonberg - Der Engelbergturm mit seiner Wiese und den Aussichtspunkten ist das Wahrzeichen Leonbergs. Was aber im Augenblick mehr als traurig ist, ist die Tatsache, dass es dort einen verstärkten Vandalismus gibt“, sagt LKZ-Leser Mathias Acher. Der Leonberger wohnt in der Nähe und ist häufig rings um den Engelbergturm unterwegs. Was er da immer wieder an Müll und Vandalismus sieht, bringt ihn auf die Palme. So seien alle drei Mülleimer derzeit kaputt. „Der Mülleimer direkt am Turm wird sonntags immer von einem Turmwächter ‚bewacht’ und ist schon seit einem Dreivierteljahr kaputt“, beklagt Acher. „Das ist das eine. Aber das andere ist, dass die Mitarbeiter der Stadtreinigung diese wöchentlich leeren und keiner macht Meldung, dass diese repariert werden“, kritisiert er. Er selbst habe die Beschädigung schon im vergangenen Oktober gemeldet. Doch bis heute sei nichts geschehen.