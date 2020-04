Heimsheim - Uwe Rupp hat in seiner Zeit als Rathauschef als ein streitbarer Charakter gegolten. Seine Mitmenschen haben ihn zugleich als sehr offenen Menschen kennengelernt, bei dem man Probleme immer ansprechen konnte und der in Heimsheim vieles bewegt hat. Am 20. April ist der ehemalige Bürgermeister von Heimsheim im Alter von 58 Jahren verstorben. „Ich bin überrascht von dieser traurigen Nachricht und bedauere seinen Tod sehr“ sagt Jürgen Troll.