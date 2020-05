US-Army in Böblingen Wenn Schießlärm auf Corona trifft

Böblingen - Eigentlich hat es Familie Graupe gut getroffen. Ein großes Haus mit Garten, der direkt in den Wald übergeht – so lassen sich auch viele Wochen Kontaktsperre gut aushalten. Die beiden Kinder Leo und Ylvi haben viel Auslauf. Die Decke fällt der Familie trotz Homeoffice und Homeschooling nicht so rasch auf den Kopf. Doch die Idylle trügt.