Urteil in der Fußball-Bezirksliga Fünf Heimspiele ohne Zuschauer

Fünf Geisterspiele in den ersten fünf Heimbegegnungen der kommenden Saison sowie eine Geldstrafe im mittleren dreistelligen Bereich – dieses Urteil hat das Sportgericht Enz-Murr in seiner Kammersitzung gegen AKV B.G. Ludwigsburg gefällt. Im Spiel der Fußball-Bezirksliga bei Kosova Kornwestheim am 29. Mai war es nach dem Abpfiff zu Tumulten und Schlägereien gekommen.