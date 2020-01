Urteil im Paketboten-Prozess Es war versuchter Mord

„Ich stech’ dich ab“

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass das verhängnisvolle Geschehen im Mai vergangenen Jahres seinen Ausgangspunkt nahm, als der Angeklagte einen Radler auf der Josef-Beyerle-Straße in Weil der Stadt mit nur knappem Abstand überholte. Zwar sei das Manöver nicht gefährlich gewesen, doch habe sich der Radfahrer dadurch sehr erschreckt und habe den 21-Jährigen rund 70 Meter weiter an einer roten Ampel zur Rede gestellt. „Er klopfte lautstark an die Fahrzeugscheibe des Paketboten, und es entwickelte sich ein Streitgespräch, in dem auch Beleidigungen ausgetauscht wurden“, erläuterte Eßlinger-Graf.