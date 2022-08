Ursula Tronich aus Hemmingen Gedanklich einen Schritt voraus

Den Müttern zu einer Auszeit verhelfen

Das galt besonders für die Kinderbetreuung. Warum sollte die Mutter nicht wenigstens an einem Vormittag sich um sich selbst kümmern können? Dies war einst ihre Motivation gewesen, sich in der Spielstube zu helfen, als Betreuungsplätze fehlten. Der Frau, der Mutter, galt zunächst ihr Augenmerk, in der Spielstube selbst natürlich den Kindern. Und das Team habe wohl seine Sache ganz gut macht, stellt sie rückblickend fest. Nur drei, vier Kinder in all den 40 Jahren seien nicht mehr gekommen. Sie thematisiert nicht, wie groß ihr Anteil daran war, sie sieht das Team, das gemeinsam dafür steht. Besser: gestanden hat, denn mit Corona kam das Aus für die Spielstube. Heute würden auch Kinder unter drei Jahren in der Gemeinde versorgt, zudem gab es keine Betreuer mehr. „Wenn etwas aufhört, bröckelt es immer mehr“, sagt die 75-Jährige. Sie sagt das sachlich, Emotionen sind der Sache nicht dienlich. Und doch hat sie ihre Entscheidungen im Gemeinderat in Kenntnis der Fakten meist aus dem Bauch heraus getroffen – zumindest jene, über die sie heute noch froh ist. Wo der Kopf entschied, da hätte sie manchmal stärker sein müssen, sagt sie heute. Etwa als junge Architekten ein Baugebiet ohne Autos planten. In Freiburg habe es das schon gegeben, in Hemmingen wurde der Plan abgelehnt. Froh ist sie hingegen, dass nicht nur Schwieberdingen, sondern eben auch Hemmingen an das Fernwärmenetz angeschlossen wurde. Weg von fossilen Brennstoffen, der Umwelt Bedeutung einräumen, das war ihr Gedanke vor rund einem Jahrzehnt.