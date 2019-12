Ursula-Mathes-Haus in Renningen Auch im Alter immer in Gesellschaft

„Wir wollen mit diesem Projekt der Vereinsamung im Alter vorbeugen“, so Maier. Aus diesem Grund besitzt das Haus einen großen Gemeinschaftsraum samt Küche, in dem die Bewohner auch mal zusammenkommen können, um gemeinsam etwas zu unternehmen. „Dieses Haus soll von der Gemeinschaft leben.“ Dass dieses Konzept ankommt, zeigt die Zahl der Anfragen. 30 Stück waren es. Und auch wenn einzelne von selbst entschieden, dass das Konzept doch nicht so ganz zu ihnen passt, so musste die Bürgerstiftung am Ende doch einige Bewerber abweisen.