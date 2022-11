Uraufführung in Leonberg Keplers fantastische Mondreise

Nach dem musikalisch beschaulich inszenierten Wiedersehen von Mutter und Sohn kommen Schwung und Rhythmus auf die Bühne, als Solisten und Chor ein Seemannslied und dann im Wechsel von Damen und Herren dazwischen Friedensstrophen singen – eine tolle musikalische Leistung von Chor und Orchester, die mit viel Beifall belohnt wird.

Der Traum endet in der irdischen Realität

Schließlich sind sich Fiolxhilde, Duracoto und das Volk von Thule einig, dass sie in neue Sphären aufbrechen wollen, nach Levania. Fiolxhilde ruft die Geister, die – in witzige, schrill-bunte Gewänder gekleidet – herbeieilen. „Wir sind so heiß darauf, euch schleunigst zu entführen, mit euch zu düsen in das allerhöchste Glück“, singen sie mit den Worten von Maximilian Ponader, der viel Humor und Wortwitz in seine Texte eingebaut hat. „Sobald wir durchgeknallten Geister euch berühren, beginnt die Himmelfahrt, und die kennt kein Zurück!“, versprechen die Geister.

Auf geht’s ins Reich von Liebe, Freiheit, Neugier und Fantasie, lässt Ponader die Chöre singen. Damit hat er eine wahrlich fantasievolle Weiterentwicklung mit Anspruch von Keplers „Somnium“ geschaffen. Dessen Traum endet nämlich für ihn als Mann der Wissenschaft wieder in der irdischen Realität.

Umjubelter Auftritt

In Levania angekommen tanzen nicht nur die Chöre. Auch das 40-köpfige „Somnium“-Tanzensemble der Ballettschule Gymnastica aus Weil der Stadt hat mit mehreren Nummern einen umjubelten Auftritt. Als schließlich alle Sängerinnen und Sänger bei ihrem Schlusslied mit Lichterketten die Bühne füllen, fühlt sich wohl auch so mancher Zuschauer in andere Sphären versetzt. Der Lohn der monatelangen Vorbereitungen für dieses bunte Werk ist der grandiose Beifall des Publikums.