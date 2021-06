Unwetter in Baden-Württemberg Altkreis bleibt größtenteils verschont

Umgestürzte Bäume in Weil der Stadt

Das bestätigt auch die Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt. Insgesamt habe es am Montagabend acht Einsätze gegeben. In den meisten Fällen sei man ausgerückt, weil Wasser in Gebäude eingedrungen sei. Als „verhältnismäßig ruhig“ stuft Pressesprecher Jürgen Lenzinger die Situation ein. In zwei Fällen – zwischen Merklingen und Hausen sowie zwischen Schafhausen und Grafenau – habe man Bäume von der Straße entfernen müssen. Bei Münklingen sei durch das Regenwasser Geröll auf die Fahrbahn gespült worden. In Renningen hatte man unterdes einen ruhigen Abend: „Bei uns war gar nichts“, berichtet Feuerwehrkommandant Erhard Mohr. „Alles im grünen Bereich.“