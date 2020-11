Unverschuldet in Not Ein Anker, der vor dem Abrutschen bewahrt

Wie er das selbst sieht und erlebt, schildert der Jugendliche: „Ich bin 15 Jahre alt und wohne bereits seit zwei Jahren im Eichenhof. Zuhause hat es bei mir einfach nicht mehr funktioniert, und ich hatte nur Stress. Aus diesem Grund kam ich in den Eichenhof. Anfangs war das eine ziemliche Veränderung für mich, und es gab auch Stress. Zuhause war ich es halt gewohnt, dass ich machen konnte, was ich wollte, auch wenn es dann Ärger gab, aber das war mir egal.

Hier im Eichenhof gibt es halt viel mehr Regeln, und die versuche ich jetzt einzuhalten. Gestresst hat mich in der Anfangszeit im Eichenhof auch, dass man so viel unternommen hat. Eigentlich waren die Ausflüge immer sehr schön, aber ich war es gewohnt, dass ich draußen einfach nur mit Kumpels abhänge. Das mach ich jetzt so nicht mehr.

Langer Weg zum Vertrauen

Es war auch anfangs anstrengend, mit sieben anderen Jugendlichen zu wohnen. Du kommst da in eine Gruppe und kennst niemand, das war schon hart. Ich habe länger gebraucht, um den anderen Jugendlichen und den Betreuern zu vertrauen. Ist ja auch schwer, mit Leuten über seine Probleme zu sprechen. Anfangs dachte ich, dass die meine Probleme auch nichts angehen, und ab und an denke ich das auch jetzt noch. Aber ich weiß, dass ich ihnen vertrauen und mich auf sie verlassen kann. Sie machen auch, was sie sagen oder versprechen.

Mittlerweile fühl ich mich ganz wohl in der Gruppe, und mit meinen Eltern ist es jetzt auch besser geworden. Das liegt zum Teil auch an den Betreuern und Betreuerinnen, die ja auch mit meinen Eltern sprechen. Ich sehe meine Eltern alle zwei Wochen am Wochenende, und wir haben kaum mehr Stress miteinander. Auch in der Schule läuft es besser, und ich werde wahrscheinlich nach meinem Abschluss weitermachen, um noch den Realschulabschluss zu schaffen. Ich raff mich jetzt auf und bau keinen oder kaum noch Mist. Das ist bei der Schule so und auch sonst.

Viele Diskussionen in der Gruppe

Ab und an ist es schon stressig in der Gruppe, weil man oft Sachen diskutieren muss und echt oft zusammensitzt und spricht, auch wenn man selbst nichts gemacht hat. Wenn ich heute mal Mist baue, dann weiß ich jetzt, dass ich dazu stehen muss, und dann findet sich eine Lösung, gerade mit meiner Bezugsbetreuerin.

Aber es gibt auch wirklich gute Sachen: Jeden Monat mach ich mit meiner Betreuerin was alleine. Wir gehen in den Hochseilgarten oder besuchen den Flughafen, weil ich da schon immer hin wollte. Auf unsere Sommerfreizeit freu ich mich auch jedes Jahr. Letztes Jahr waren wir in Ungarn am Plattensee und dieses Jahr zwei Wochen am Bodensee. Das ist schon richtig gut. Die Wohngruppe ersetzt zwar nicht unser Zuhause, bietet mir und den anderen Kids aber einen sicheren Ort, wo wir uns zuhause fühlen können, und das ist schön so.“

