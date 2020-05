Unterricht während Corona Um 13 Uhr ist die Schule schon wieder zu

Da nur diese bislang wieder Präsenz zeigen müssen, ist der Schultag um 13 Uhr schon wieder vorbei. Für den Schulleiter sehr ungewohnt. Am meisten hat aber ohnehin der Hausmeister in den vergangenen Tagen zu tun gehabt. Seife und Desinfektionsmittel habe die Stadt Leonberg gerade noch rechtzeitig bereitgestellt, allerdings erst am Wochenende. In den Toiletten habe man die Geschlechtertrennung aufgehoben. „Wenn jemand zur Toilette muss, dann darf da kein anderer in den Raum“, erklärt Schwarz. Man habe dies mit roten und grünen Schildern an den Türen gelöst. Auf den Gängen ist zudem eingezeichnet, in welche Richtung man sich bewegen soll.

So hat es das Gymnasium Rutesheim auch gehalten. „Die eine Treppe geht hoch, die andere runter“, sagt der Schulleiter Jürgen Schwarz. Sonst unterscheidet sich das Vorgehen seiner Schule. „Wir unterrichten nicht in Schichten. Bei uns sitzt die Hälfte des Kurses im Klassenzimmer links vom Gang, die andere im Klassenzimmer rechts. Der Lehrer wechselt dann hin und her. Während die eine Hälfte Aufgaben erledigt, steht er in der anderen etwa für Fragen bereit“, erläutert er. Wobei am ersten Tag für die Abiturienten erst einmal viele Fragen zu klären waren. „Die Kursstufe hat alles sehr diszipliniert gemacht“, ist Jürgen Schwarz zufrieden.

Keine Maskenpflicht im Klassenzimmer

In den Klassenräumen herrscht keine Maskenpflicht, auf den Gängen aber schon. Rund 100 angehende Abiturienten waren am Montag im Gymnasium Rutesheim. „Wir haben durch das G9-System gerade den Vorteil, keine 12. Klasse zu haben“, meint Jürgen Schwarz. Bei der doppelten Anzahl an Schülern wäre das derzeitige System schwierig. Wären alle da, könne man die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen aber nicht mehr einhalten.