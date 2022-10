Unterricht trotz Pandemie So beschäftigt Corona die Schulen

Ähnlich ruhig ist es in Renningen. Lehrer würden fehlen, aber weniger wegen Corona, sagt Verena Weidmann-Reisser, die Leiterin der Grundschule Malmsheim und Ansprechpartnerin für das Schulzentrum Renningen. „Die Wetterlage bringt immer kranke Lehrkräfte mit sich.“ So waren am Montag in Malmsheim drei Personen krankgemeldet, eine wegen Corona. Was die Grundschule laut Weidmann-Reisser aber nicht in die Bredouille brachte: Zu Beginn des Schuljahres waren alle Lehrkräfte an Bord. Und auch in der Grundschule sowie im Schulzentrum sei es üblich, eine Maske zu tragen, wenn man verschnupft sei oder krank gewesen.

Mutlose Kinder, die sich nichts zutrauen

Alle drei Schulen spüren bei den Kindern und Jugendlichen die Folgen von Corona und der Schließungen und nutzen das Landesförderprogramm „Lernen mit Rückenwind“, um Lernrückstände auszugleichen und sozial-emotionale Kompetenzen zu stärken. „Vor allem das Sozialverhalten hat gelitten, den Lehrstoff haben wir durchgezogen“, sagt Verena Weidmann-Reisser aus Malmsheim. Sie weiß von Kindern, die mutlos seien, sich nichts zutrauen oder schnell in Stress geraten würden. Bei manchen würden die Gedanken abschweifen, etliche seien belastet, weil sie weniger bis keine Kontakte hatten oder das Familiengefüge durcheinandergeraten ist. Unter anderem machen die Grundschüler Selbstbehauptungskurse und erhalten im Unterricht pädagogische Assistenten.

Jörg Fröscher in Hirschlanden sagt, die schulische Leistung bereite ihm weniger Sorgen. Bei vielen Schülern sei die Sozialkompetenz verloren gegangen, die Fähigkeit, sich angemessen in der Gruppe zu verhalten. „Irgendwas läuft nicht rund, das merken wir bis jetzt.“ Als Beispiel nennt er mehr Auseinandersetzungen wegen Kleinigkeiten. Das Mittel der Wahl: Erlebnispädagogik. In den Klettergarten gehen, Kanu fahren – „das bringt etwas und mehr als Nachhilfe“, findet Jörg Fröscher, der gern mehr Förderung für derlei Projekte hätte.

Größere Lernlücken als vor Corona

Peter Hemmer in Heimsheim bemerkt neben defizitärem Sozialverhalten größere Lernlücken als vor Corona. Das zeigt die Lernstandserhebung in Klasse fünf. In Mathematik seien die Defizite beim Subtrahieren und Dividieren „etwas gravierender als sonst“. Auf Corona dürfe man trotzdem nicht alles schieben, betont Peter Hemmer. Es gehe nun darum zu schauen, woher die Defizite kommen und wie man sie beheben kann.