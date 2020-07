Unterricht in Corona-Zeiten „Wir dachten erst: Huch, ist das voll hier“

Die Viertklässler sind „einsichtig und vernünftig“

Neu ist, dass die Klassenkameraden keinen Mindestabstand mehr zueinander einhalten müssen, auch wenn sie von ihren Lehrerinnen darauf hingewiesen werden, ganz enge Kontakte – wie etwa beim Kabbeln – seien zu lassen. Neu ist auch die Viertelstunden-Taktung des Unterrichtbeginns, durch die verhindert werden soll, dass die Klassenstufen sich begegnen. Und neu ist natürlich die Menge an Schülern.

„Am Montag sind die Kolleginnen und ich erschrocken, wie viele Kinder da sitzen. Wir dachten erst: Huch, ist das voll hier“, sagt Christiane Lay und lacht. Apropos Lehrerinnen: Die haben in de vergangenen Woche ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Je nach Klassenstufe. Corina Hepp, die seit 13 Jahren an der Buchhaldenschule unterrichtet, hat ihre Viertklässler als „einsichtig und vernünftig“ erlebt. Was eine mögliche Ansteckung betrifft, gibt sie zu, dass schon ein mulmiges Gefühl den Tag begleitet, aber sie findet es gut, „dass man jetzt bis zu den Sommerferien noch alles zusammen aufarbeiten kann“. Außerdem sei es schön für die Kinder, sich vor dem Wechsel auf verschiedene weiterführende Einrichtungen noch einmal im Klassenverbund zu sehen.

„Wir müssen quasi bei Null anfangen“

Anders klingt das bei Antje Kerkmann, wenn sie über ihre Erstklässler spricht: „Sie haben alles vergessen, was sich an Klassenregeln eingespielt hatte. Ich hatte damit gerechnet, dass es schwierig wird, aber nicht in diesem Ausmaß. Wir müssen quasi bei Null anfangen“, seufzt sie. „Arbeiten ist schwer möglich. Ich muss fast schon wie ein Dompteur im Klassenzimmer stehen. So macht das wenig Spaß.“ Zudem bemerke sie jetzt schon, dass die Schere in Sachen Leistung auseinanderklafft. „Einige Kinder wurden zu Hause scheinbar alleingelassen.“ Das ist auch der Rektorin aufgefallen: „Manche brauchen viel Hilfe, um wieder auf den Punkt zu kommen. Sie hatten gerade die Buchstaben gelernt, dann lag das ein halbes Jahr brach. Da ist viel Aufbauarbeit nötig.“

Was eine mögliche Ansteckungsgefahr bei so vielen jungen Menschen auf einem Haufen angeht, bezeichnet sich Christiane Lay als „völlig entspannt“. Es gebe zwar Kolleginnen, die durchaus besorgt seien, doch das müsse man ihnen zugestehen. Solange man sich an die Regeln halte, könne man sich auch nichts vorwerfen. „Die Gefahr wird uns eine Weile begleiten, aber wenn man sich zu sehr sorgt, hätte man die Schulen für viele weitere Monate schließen müssen – das geht nicht“, betont die Rektorin. „Eine Öffnung war absolut notwendig, der Leidensdruck von zu Hause stieg.“ Daher ist die Erleichterung bei den Eltern spürbar.

„Man kommt an seine Grenzen“, berichtet Vater Hasan Dere. „Der Lehrerjob ist nicht so einfach. Und wir haben nur ein Kind, die eine ganze Klasse – alle Achtung!“ Wie auch andere hat er viel Lob für die Organisation in der Krise übrig. „Ich habe ein gutes Bauchgefühl. Die Schule macht das alles ganz toll, die Hygienebedingungen sind top, wir wurden immer rechtzeitig informiert“, bestätigt Mutter Claudia Widmann.

„Anstrengende Wochen mit Höhen und Tiefen“

Und wie war das in der Zeit nach der Schließung? „Anstrengende Wochen mit Höhen und Tiefen“, antwortet Mutter Jasmin Eßig, „ich habe Glück, dass ich nicht berufstätig bin, denn das war ein Full-Time-Job.“ So habe sie durchaus die Normalität herbeigesehnt. Und auch Eßig fürchtet sich nicht, dass ihre Tochter das Virus aus der Schule mitbringt: „Die haben da alles so gut im Griff.“

Bliebe abschließend noch die Frage nach der Zukunft. „Ich hoffe wirklich, dass es jetzt bis zu den Sommerferien so bleibt“, betont Christiane Lay. Danach, so die Rektorin, wisse noch keiner, was sein könnte. „Wie machen wir das mit der Verabschiedung der Viertklässler, die auch schon um ihr Schullandheim gebracht wurden? Was ist mit der Einschulung?“ Zudem habe das Kollegium gemerkt, dass es auf Online-Unterricht „null vorbereitet“ war. „Wir haben uns vorgenommen, das zeitnah voranzubringen“, kündigt Lay an. Doch erst einmal hoffen alle, das bald endgültig alles wieder normal laufen kann.