Unternehmen in Ditzingen Paul Wolff erweitert im Sinne der Umwelt

Sie wird komplett aus Holz und nach KfW-40-Standard errichtet: Das Familienunternehmen Paul Wolff mit Stammsitz in Mönchengladbach – und nach eigenen Angaben Marktführer im Bereich Abfallsysteme – baut am Standort Ditzingen eine neue Produktions- und Logistikhalle. Das sei ein bedeutender Schritt in Richtung Klimaneutralität, die eines der großen Unternehmensziele sei.