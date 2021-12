Leonberg - Eine böse Überraschung wartete am Ende des Tages: Ein bislang unbekannter Täter ist am Freitag in der Straße Unterer Schützenrain in Leonberg in einem Mehrfamilienhaus in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagmorgen, 5.40 Uhr, und Freitagnachmittag, 17 Uhr. Der Täter hebelte ein Holzfenster aus, um in die Wohnung einzudringen. Nach bisherigem Erkenntnissen wurde die Wohnung weder durchwühlt noch wurde etwas entwendet. Der unbekannte Täter verließ die Wohnung vermutlich wieder über die Terrassentür. Am Holzfenster entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Leonberg unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 zu melden.