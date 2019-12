Unstimmigkeiten in Hemmingen Beim Weihnachtsessen fehlt eine Fraktion

Doch in diesem Herbst äußerte eine SPD-Vertreterin des Prüfungsgremiums Bedenken. Denn bei den Weihnachtsessen waren stets auch der Bürgermeister sowie die Amtsleiter mit Partnern dabei. Vor dem diesjährigen Weihnachtsessen wollte es Schäfer genau wissen; er schaltete einen Steuerberater, das Landratsamt und die GPA ein. „Ich wollte Klarheit in Rechts- und Steuerfragen“, schildert der Rathauschef sein Ansinnen. Ergebnis, so Schäfer: Keiner hatte Bedenken. „Die Sache ist geprüft und es ist festgestellt, dass es sich nicht um einen geldwerten Vorteil handelt“, sagte ein Sprecher des Landratsamtes. Nach einem Gespräch mit SPD-Vertretern habe er dem Gemeinderat mitgeteilt, heuer werde die Verwaltung am Weihnachtsessen aber nicht teilnehmen, so Schäfer.