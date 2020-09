Unstimmigkeiten bei den Christdemokraten Hat CDU-Kreischef Michael Moroff Postfach gehackt?

Mit dem Vorwurf des Ausspähens konfrontiert, bestätigt der CDU-Kreisverband, dass Strafanzeige gestellt worden ist und ein Ermittlungsverfahren laufe. Allerdings will sich die CDU dazu nicht äußern, da es sich um laufende Ermittlungen handelt. Und Michael Moroff erklärt: „Ich gehe fest davon aus, dass das Verfahren eingestellt wird, da die Anschuldigung jeglicher Grundlage entbehrt.“

Konkurrenten um den Vorsitz

Moroff und Kauffmann verbindet eine gemeinsame Geschichte innerhalb der Christdemokraten im Kreis. Ihr Verhältnis gilt als abgekühlt. Der 39-jährige Kauffmann führt mittlerweile gemeinsam mit seinem Vater eine Zahnarztpraxis in der Renninger Bahnhofstraße. Der zweifach promovierte Kieferchirurg war von Ende 2014 bis Anfang 2017 CDU-Vorsitzender im Kreis Böblingen. Michael Moroff war bereits bei Kauffmanns erster Wahl im November 2014 gegen ihn angetreten. Moroff verlor die Wahl aber mit 66 zu 84 Stimmen und wurde Kauffmanns Stellvertreter.

Im Rennen um den Kreisvorsitz zog Moroff im Februar 2017 dann knapp am Amtsinhaber vorbei und gewann mit 102 zu 95 Stimmen gegen ihn. Nach seiner Abwahl zog sich Matthias Kauffman von der Parteiarbeit zurück. Derzeit ist er einfaches Mitglied. Als mutmaßlich Geschädigter äußert sich Kauffmann nicht zum Vorgang.

Verwunderung in Leonberg

Innerhalb der Partei dürfte der Fall aber reichlich Gesprächsstoff liefern. Gerade jetzt, da die Christdemokraten geschlossen in den Landtagswahlkampf gehen wollen, um im Frühjahr ihre beiden Mandate zu verteidigen. Als Kandidat für den Wahlkreis Böblingen wurde der Jurist Matthias Miller bereits nominiert. Am 19. September treten in Renningen für den Wahlkreis Leonberg die Landtagsvizepräsidentin Sabine Kurtz und der Herrenberger CDU-Chef Swen Menzel gegeneinander an.

In der Leonberger CDU, Moroff wohnt in Gebersheim, stößt der Vorfall auf Überraschung und Verwunderung: „Mir war davon nichts bekannt“, sagt der Stadtverbandsvorsitzende Oliver Zander. „Wir warten ab, was die Ermittlungen ergeben.“

Der heute 38-Jährige gehörte von 2014 bis 2019 dem Leonberger Gemeinderat an, wurde aber nicht wiedergewählt. Bei der Bürgermeisterwahl in Gäufelden vor einem guten Jahr bekam er 5,3 Prozent.