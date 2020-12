Unsere Glückwünsche für 2021 Ein großes Danke, Herausforderungen und schöne Nebensachen

Arnold Einholz Foto: Jürgen Bach

Was viele vergessen lässt, dass die eigene Freiheit dort aufhört, wo sie in die des anderen eingreift und die dazu verleitet, nach dem Motto zu handeln: „Jeder denkt an sich, nur ich denk an mich und so ist an alle gedacht.“ Selbst die aktuelle Pandemie hat viele noch nicht wachgerüttelt. Was ich mir dieses Jahr wünsche, bleibt mein Geheimnis. Nur soviel sei verraten: Ich wünsche allen das, was ich mir selbst wünsche.

Neugierig bleiben, freche Fragen stellen

Florian Mader: Da kommt der junge Mann und stellt freche Fragen. Als Lokalredakteur pendelt man ständig zwischen den riesigen und nebensächlichen Begebenheiten. Da steckt man noch mitten im Bericht über den Zwist im Gemeinderat, denkt gleichzeitig über einen Selbstständigen nach, der wegen Corona seine Existenz verliert – und wird aus den Gedanken gerissen von einer engagierten Bürgerin, die eine kleine Hilfsaktion starten will. Ob man da was machen könne? Klar kann man!

Erst gestern rief mich Ute Wolfangel, die engagierte Bürgerin aus Weil der Stadt am, und erzählte, dass sie mittlerweile 1,6 Tonnen Hilfsgüter für die wegen Corona fast vergessenen Flüchtlinge auf Moria gesammelt hat. Und der bescheidene Lokalredakteur ist ein kleines bisschen stolz, dass es tatsächlich noch so viele Leute gibt, die Zeitung lesen, dann handeln, spenden, und somit Teil einer lokalen, solidarischen Gemeinschaft sind.

Florian Mader Foto: Simon Granville

Das neue Jahr bringt für mich eine berufliche Veränderung und den Abschied von der LKZ. Ich wünsche mir, dass wir alle zusammen neugierig bleiben, freche Fragen stellen und so die riesigen und nebensächlichen Probleme behandeln – ob mit oder ohne Virus.

Jedes Ereignis hat seine positiven Seiten

Wiebke Kahns: Da ich nun bereits einige Lebensjahre auf dem Buckel habe, weiß ich, dass jedes Ding, jedes Ereignis, jedes Erlebnis – und mag es noch so negativ sein – immer auch eine positive Seite hat. So hoffe ich, dass wir die vielen guten Aspekte, die wir während der Pandemie in unserem Leben entdeckt haben, mit hinübernehmen in bessere Zeiten.

Wiebke Kahns Foto: Jürgen Bach

Und wir sollten öfter mal Danke sagen – auch den Krankenschwestern, Pflegern und Ärzten, die sich nicht nur in Corona-Zeiten für uns einsetzen.

Schönste Nebensache ohne Einschränkung

Andreas Klingbeil: Manche beschränken es auf den Fußball, aber noch viel treffender ist es doch zu sagen: Sport ist die schönste Nebensache der Welt. Natürlich gibt es derzeit Wichtigeres. Ich wünsche mir dennoch, dass wir möglichst schnell wieder dahin kommen, dass alle, die es wollen, sich an jedem Ort und zu jeder Zeit in Gruppen oder alleine sportlich betätigen können.

Andreas Klingbeil Foto: Simon Granville

Wenn wir erst einmal wieder soweit sind, dann heißt das zugleich, dass wir auch in Sachen Corona einen großen Schritt nach vorne gemacht haben.