Füchse sind lernfähig

„Überhaupt ist es keine Seltenheit mehr, einen Fuchs auch am helllichten Tag im Siedlungsraum anzutreffen“, bestätigt der Experte. „Der Grund ist einfach: Füchse sind sehr lernfähig und haben erkannt, dass von den Menschen in den Städten und Dörfern keine Gefahr ausgeht.“ Daher sei es auch kein „abnormales“ Verhalten, wenn der Fuchs nicht sofort flieht, sobald Menschen in seine Nähe kommen.