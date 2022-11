Unfallserie Unfall-Marathon auf der A8

Mit dem Hubschrauber in die Klinik

Die 32-Jährige und der Citroën-Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der angeforderte Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus. Die zweite schwer verletzte Person wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sattelzug, der Fiat und der Citroën waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während des Einsatzes war die Autobahn im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Erst erst kurz nach 10 Uhr floss der Verkehr wieder über alle Fahrstreifen. Die Leonberger Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 19 Personen im Einsatz. Allerdings konnten sich diese nur mit großer Mühe den Weg zum Unfallort bahnen. „Wir hatten große Probleme, durch die Rettungsgasse zu kommen“, sagte der Hauptkommandant Wolfgang Zimmermann und appellierte in diesem Zug an die Verkehrsteilnehmer für mehr Rücksicht.

Während der Bergungsmaßnahmen gab es gegen 7.20 Uhr einen weiteren Unfall in Richtung Karlsruhe. Im bereits bestehenden Rückstau wollte ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer auf den mittleren Fahrstreifen wechseln und touchierte einen Sattelzug. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.