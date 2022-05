Unfallfluchten in Leonberg und Ditzingen Zwei Autos auf ganzer Länge zerkratzt

Das ärgert jeden Besitzer eines Autos: Einen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter hinterlassen, als er in der Nacht zum Sonntag zwischen null Uhr und 0.50 Uhr die linke Fahrzeugseite eines in der Klosterstraße in der Leonberger Altstadt abgestellten BMW zerkratzte. Das Polizeirevier Leonberg, Telefonnummer 0 71 52 / 60 50, sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können.