Unfallflucht in Weil der Stadt Unbekannter beschädigt VW

Weil der Stadt - Das Polizeirevier Leonberg sucht nach einem Unbekannten, der am Samstag in Weil der Stadt einen parkenden VW Golf beschädigt und anschließend Unfallflucht begangen hat. Der Wagen der Geschädigten, einer 68 Jahre alten Frau, war den ganzen Tag über auf dem Weiler Festplatz geparkt und muss zwischen 10 und 18.15 Uhr demoliert worden sein. Der an der hinteren linken Türe entstandene Schaden wird laut der Polizei auf rund 1500 Euro geschätzt. Rote und schwarze Lackspuren deuten auf das Verursacherfahrzeug hin. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, können sich beim zuständigen Polizeirevier unter der Nummer 0 71 52 / 60 50 melden.