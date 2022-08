Einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hinterlassen, als er am Dienstag zwischen 6.15 Uhr und 17.20 Uhr in Weil der Stadt einen Seat beschädigt hat. Dieser war am Fahrbahnrand der Josef-Beyerle-Straße geparkt.