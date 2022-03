In zwei Fällen haben Unbekannte am Montag in Renningen geparkte Autos beschädigt und sich danach aus dem Staub gemacht. Laut der Polizei streifte ein unbekannter Fahrer gegen 18.15 Uhr einen Tesla, der auf einem Parkplatz in der Industriestraße abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 5000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter.