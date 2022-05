Einen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro hinterließ hat ein bislang noch unbekannter Autofahrer hinterlassen, als er am Montag zwischen 9.30 und 19.45 Uhr einen in der Kornwestheimer Straße in Münchingen geparkten BMW beschädigte. Die Polizei geht davon aus, dass er beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug touchierte, wobei die Fahrzeugfront beschädigt wurde. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Das Polizeirevier Ditzingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0 71 56 / 4 35 20.