Leonberg - Zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 21.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen Fiat Punto beschädigt, der in der Straße Hinterer Dobel in Leonberg geparkt war. Durch den Aufprall auf das Heck wurde der Wagen des 42-jährigen Anwohners auf ein davor geparktes Motorrad geschoben. Der Schaden am Fiat beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 1000 Euro. Der Schaden am Motorrad ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 beim Leonberger Polizeirevier zu melden.