- Ein teures Parkerlebnis hatte eine Audi-Besitzerin am Dienstag im Parkhaus in der Römergalerie in Leonberg. Als sie um 16.35 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, musste sie feststellen, dass er angefahren wurde. Sie hatte ihn kurz vor 16 Uhr auf Parkdeck 3 abgestellt. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 1500 Euro.