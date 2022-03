Zu einer Unfallflucht ist es am Sonntag zwischen 11.15 und 12.45 Uhr in Korntal gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hat ein noch unbekannter Autofahrer in der Martin-Luther-Straße vermutlich beim Ausparken einen daneben stehenden VW gestreift. Dabei hinterließ er einen Schaden von rund 500 Euro.