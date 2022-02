Korntal-Münchingen - Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag ein Postauto beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Laut der Polizei war der Postzusteller zwischen 14.30 und 16.30 Uhr in der Charlottenstraße in Korntal im Bereich des Industriegebiets unterwegs, als sein Sprinter von einem Fahrzeug beschädigt wurde. An dem Postauto entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Ditzinger Polizei unter der Telefonnummer 0 71 56 /4 35 20 entgegen.