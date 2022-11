Zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 17.40 Uhr, hat sich in der Hindenburgstraße in Korntal eine Unfallflucht ereignet, bei der ein Schaden von insgesamt 3000 Euro entstanden ist. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein unbekannter Autofahrer einen Mercedes, der am Straßenrand abgestellt war. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0 71 56 / 4 35 20 bei der Ditzinger Polizei zu melden.