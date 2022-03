Etwa 4000 Euro Sachschaden hat der Fahrer eines Transporters hinterlassen, als er am Montag zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr einen geparkten VW in der Mörikestraße im Leonberger Teilort Höfingen gestreift hat. Der Unbekannte hielt laut Polizei noch an der Unfallstelle an und telefonierte, machte sich dann aber trotzdem aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 entgegen.