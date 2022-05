Ein unbekannter Fahrer hat am Montag zwischen 12.15 und 15.30 Uhr einen in der Neue Straße im Ditzinger Stadtteil Heimerdingen geparkten Skoda angefahren und machte sich dann einfach davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei berichtet, stand der Skoda am Fahrbahnrand entgegen der Fahrtrichtung. Mutmaßlich bei einem Wendemanöver stieß der unbekannte Fahrzeuglenker gegen den geparkten Skoda und verursachte einen Sachschaden von rund 2500 Euro. Das Polizeirevier Ditzingen nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0 71 56 / 4 35 20 entgegen.