Ein Schaden in Höhe von 8000 Euro ist bei einem Unfall am Dienstag im Ditzinger Teilort Heimerdingen entstanden, bei dem der Verursacher anschließend flüchtete. Wie die Polizei mitteilt, war der unbekannte Autofahrer gegen 14.45 Uhr in der Hochdorfer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Er fuhr trotz Gegenverkehrs an einem am rechten Straßenrand geparkten Fahrzeug vorbei.