Wohl beim Vorbeifahren hat ein noch unbekannter Autofahrer am Dienstag zwischen 12 und 13.15 Uhr einen in der Dieselstraße in Gerlingen geparkten VW touchiert. Das berichtet die Polizei. Ohne sich um den Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall haben, können sich unter der Telefonnummer 0 71 56 / 4 35 20 beim Polizeirevier Ditzingen melden.