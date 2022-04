- In mehrere Teile eines Bauzauns krachte ein blaues Auto am Sonntag gegen 15.15 Uhr auf Höhe des Bahnhofs in Ditzingen. Der Fahrer war in der Stuttgarter Straße in Richtung der Calwer Straße unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab und donnerte in den Bauzaun. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann zu schnell gefahren ist.