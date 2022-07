Am Mittwoch haben sich mehrere Unbekannte nach Unfällen aus dem Staub gemacht, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. In Gerlingen beschädigte ein Unbekannter zwischen 7.45 Uhr und 13.50 Uhr einen in der Kupferwiesenstraße abgestellten Fiat. Der Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand vermutlich beim Rangieren. Ebenfalls in Gerlingen, in der Hasenbergstraße, hinterließ ein unbekannter Fahrer gegen 10.35 Uhr einen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro an einem geparkten Mercedes.