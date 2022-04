Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen 9.30 Uhr einen Kia beschädigt, der an einem Waldweg nahe der Kreisstraße 1017 (Flachter Straße) bei Rutesheim geparkt war. Wie die Polizei berichtet, kollidierte mutmaßlich ein schwarzer SUV mit am Heck angebrachten Ersatzrad mit dem Kia, als der SUV-Fahrer versuchte, am geparkten Fahrzeug vorbeizufahren.