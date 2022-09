Der Fahrer eines Lastwagens soll am Montag an der Ausfahrt der Autobahn 81 bei Ditzingen ein anderes Auto gerammt haben und danach einfach weitergefahren sein. Die Polizei sucht nach Zeugen. Bisherigen Informationen zufolge war ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer am Montag gegen 11.20 Uhr mit seiner E-Klasse auf der A 81 von Heilbronn nach Stuttgart unterwegs und verließ die Autobahn an der Ausfahrt Feuerbach. Dort sei ihm am Ende des Kurvenbereichs ein Sattelzug entgegengekommen, der über die Sperrfläche fuhr und mit dem Mercedes zusammenstieß. An der E-Klasse entstanden dabei rund 10 000 Euro Schaden. Der noch unbekannte Fahrer des Sattelzugs setzte seine Fahrt auf die Autobahn fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07 11 / 6 86 90 entgegen.