Unfallflucht auf der A8 Lkw-Fahrer touchiert anderen Lastwagen und fährt weiter

Am Donnerstagabend hat sich auf der Autobahn 8 im Bereich der Anschlussstelle Leonberg-Ost eine Unfallflucht ereignet. Der 60 Jahre alte Fahrer eines Lkw-Gespanns war gegen 21 Uhr in Fahrtrichtung München unterwegs und wollte von der Fahrbahn auf den Ausfädelungsstreifen wechseln. Dabei näherte sich ihm ein noch unbekannter Lkw-Fahrer von hinten und touchierte schließlich das Fahrzeug des 60-Jährigen am vorderen rechten Eck.