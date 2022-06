In der Folge stieß sie mit dem VW einer 25-Jährigen zusammen, die hierauf nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Betonleitwand prallte. Der VW kippte um und rutschte mehrere Hundert Meter über die Fahrbahn. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Der Unbekannte setzte seine Fahrt weiter in Richtung Karlsruhe fort. Es entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro. Zeugenhinweise: Telefon 07 11 / 6 86 90.