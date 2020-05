Unfallbilanz im Kreis Böblingen 14 Menschen sind bei Unfällen gestorben

Unter Alkoholeinfluss kam es in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg zu 335 Unfällen, zehn weniger als 2018. Dafür verursachten Fahrer, die unter Drogeneinfluss standen 55 Unfälle und damit 13 mehr als im Vorjahr. Elf Kinder wurden im Kreis Böblingen bei Unfällen schwer verletzt, 71 leicht. Fast die Hälfte der Unfälle verursachten Autofahrer. Junge Erwachsene verschuldeten 875 Kollisionen – zu 25 Prozent, weil sie sich über die Geschwindigkeitsvorgaben hinwegsetzten. Die Zahl liegt im Mittelfeld der vergangenen Jahre. Auch die Senioren gehören mit 981 Unfällen zur Risikogruppe in diesem Bereich, die Zahl steigt seit Jahren an. Eine Tendenz nach oben haben Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern: Sie waren 149-mal beziehungsweise 341-mal betroffen.