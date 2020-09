Unfall zwischen Weil der Stadt und Schafhausen Polizei: Es war ein gefährliches Überholmanöver

Wie die Polizei am Mittag dann mitteilt, war er gegen 7.40 Uhr auf der Straße unterwegs und ist in einer Kolonne vieler Autos gefahren. Ein anderer Autofahrer überholte innerhalb dieser Kolonne und schnitt beim Einscheren den Renault, sodass dieser nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste. Der 88-Jährige lenkte gegen und schleuderte einmal quer über die Fahrbahn, bevor er mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn abkam und sich am dortigen Damm zur Würm mehrfach überschlug. „Der Unfallverursacher hielt nicht an und ist bislang unbekannt“, sagt eine Polizeisprecherin. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht deshalb Zeugen (Telefon 07 11 / 6 86 90).