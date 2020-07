Unfall zwischen Leonberg und Ditzingen Ein Motorradfahrer wird schwer verletzt

Eine Smart-Fahrerin stirbt, ihre Kinder sitzen mit im Auto

Zwischen diesen beiden Unfallstellen ist es am 30. April 2019 zu einem weiteren tragischen Unfall gekommen, diesmal war kein Motorrad beteiligt. Eine 41 Jahre alte Frau war von Leonberg nach Ditzingen unterwegs, als laut Polizei ein 22 Jahre alter Autofahrer, der in Richtung Leonberg unterwegs war, aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte sein Auto auf den Smart der 41-jährigen Mutter. Durch den Aufprall wurde ihr Auto zurückgeschleudert und kollidierte mit einem hinter ihr fahrenden Mercedes. Dann überschlug sich der Smart und kam in einem Wiesenstück zum Stehen.

Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Sie erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Ihre beiden Kinder im Alter von sechs Jahren und elf Monaten konnten von Verkehrsteilnehmern von der Rückbank befreit werden. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Kinderklinik. Der Unfallverursacher kam ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer kam mit leichten Blessuren davon.