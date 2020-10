Nach den Erkenntnissen der Polizei ist eine 58 Jahre alte Citroën-Fahrerin in Richtung Leonberg unterwegs gewesen. In einer leichten Linkskurve wollte die Frau ein Auto überholen. Dabei habe sie vermutlich einen entgegenkommenden Mercedes übersehen. In dem befanden sich der 66 Jahre alte Fahrer und eine gleichaltrige Beifahrerin.