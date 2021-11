Unfall zwischen Leonberg und Ditzinge Zwei Kleinkinder verletzt

Strohgäu - Vier Leichtverletzte, darunter zwei Kleinkinder, und ein Sachschaden in Höhe von 30 000 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalls, der am Sonntagabend auf der Landesstraße zwischen Leonberg und Ditzingen passiert ist. Wie die Polizei berichtet, war ein 31 Jahre alter VW-Fahrer gegen 18.15 Uhr in Schlangenlinien von Leonberg nach Ditzingen unterwegs. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn, ein entgegenkommender 25 Jahre alter Ford-Lenker musste ausweichen und kollidierte mit einem Leitpfosten.