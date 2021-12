Unfall zwischen Ditzingen und Leonberg Fahrer übersieht beim Abbiegen Gegenverkehr

Wie die Polizei berichtet, war ein 63 Jahre alter Golf-Fahrer gegen 7.25 Uhr von Ditzingen kommend in Richtung Leonberg unterwegs. An der Einmündung zur K 1010 wollte er nach links in Richtung Gerlingen abbiegen. Dabei achtete er vermutlich nicht auf eine 58 Jahre alte VW-Lupo-Fahrerin, die ihm entgegen kam. Die beiden Autos stießen zusammen, dabei wurde die 58-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 17 000 Euro.