Leonberg - Ein Lkw-Gespann hat am Montagnachmittag die Landesstraße 1188 oberhalb des Glemsecks in beiden Richtungen etwa zwei Stunden lang blockiert. Der Fahrer war mit dem Lastwagen mit Anhänger gerade von Leonberg in Richtung Sindelfingen unterwegs, als er mit einem Reifen in den Grünstreifen geriet.