Weil der Stadt - Mit leichten Verletzungen wurde ein 17 Jahre alter Motorradfahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, nachdem er am Dienstagnachmittag in Weil der Stadt mit dem Skoda einer 73-Jährigen kollidiert ist. Um 14.20 Uhr war die Skoda-Fahrerin auf der Malmsheimer Straße in Richtung Malmsheim unterwegs und wendete ihr Auto auf der Fahrbahn.